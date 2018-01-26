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Nijerya'daki silahlı saldırılarda 10 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryadaki silahlı saldırılarda 10 kişi öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin Plateau eyaletine bağlı Bakkos ve Bassa köylerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Plateau Ordu Sözcüsü Adam Umar, düzenlenen saldırılarda Bakkos köyünde 8, Bassa köyünde 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Umar, köylülerin kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Plateau eyaletinde üç gün önce silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, nijerya
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