Nijerya'daki ilaçlara sahte iddiası

Nijerya Ulusal Eczacılık Konferansı'nda konuşan Prof. Andrew Nevin, ülkede bulunan ilaçların yüzde 70'inin sahte olduğunu iddia etti.

Sahte ilaç kullanımının, ülke ekonomisine ve halka olumsuz etkisinin olduğunu hatırlatan Nevin, Nijerya hükümetine sahte ilaçlara karşı adım atma çağrısı yaptı.

Nevin, sahte ilaçlara bağlı olarak Afrika genelinde yılda 100 bin insanın hayatını kaybettiğini kaydetti.

Nijerya'da yüzlerce kişi kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA