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Nijerya'daki Boko Haram davasında 475 kişi serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyon kapsamında ülkenin kuzeydoğusunda gözaltına alınan şüphelilerden 475 kişi serbest bırakıldı.

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Nijeryadaki Boko Haram davasında 475 kişi serbest bırakıldı

Nijerya Adalet Bakanlığı Sözcüsü Saliu Isah, yaptığı açıklamada, örgütle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 475 şüphelinin yakalandığını ancak kanıt bulunamaması gerekçesiyle serbest bırakıldıklarını belirtti.

Isah, serbest bırakılan şüphelilerin rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına alınacağını kaydetti.

Boko Haram örgütü üyesi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan bin kişinin yargılanmasına 12 Şubat'ta başlandı. Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, 13 Şubat'ta Chilbok kızlarını kaçıran Boko Haram üyelerinden Haruna Yahaya'ya 15 yıl hapis cezası vermişti.

Yüz binlerce kişi göç etti 

Yüksek Mahkeme, 14 Şubat'ta yaptığı yargılamada, Boko Haram'ın elebaşlarından Abba Umar'a 60 yıl hapis cezası vererek, Muhammed Hüseyin'e ise 20 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından, 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: nijerya, dava, Boko Haram
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