  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Nijerya'da yayılan menenjit salgını kontrol altına alındı

Nijerya Sağlık Bakanı Isaac Adewole, menenjit salgınının kontrol altına alındığını bildirdi.

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Nijeryada yayılan menenjit salgını kontrol altına alındı

Nijerya Sağlık Bakanı Isaac Adewole, menenjit salgınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Adewole yazılı açıklamasında, 25 eyalete yayılan salgınla ilgili, "Ülkedeki menenjit salgını kontrol altına alındı. Salgının ortaya çıktığı ve bulaştığı 23 haftalık süreçte bin 166 kişi hayatını kaybetti." bilgisini verdi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre, 2016'dan bu yana 14 bin 518 menenjit vakası görüldü.

Yetkililer daha çok Zamfara, Sokoto, Kano, Katsina, Kebbi ve Yobe eyaletlerinde etkili olan hastalığın sona ermesinde ülkedeki hava koşullarının rolü olduğunu, sıcaklıkların artmasıyla hastalığın yeniden tehdit oluşturabileceğini ve gereken tedbirlerin alındığını açıkladı:

Beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alan hastalık, hava yoluyla bulaşarak maluliyete ve ölüme yol açabiliyor.  

Etiketler: nijerya, Nijerya Sağlık Bakanı Isaac Adewole, menenjit salgını
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