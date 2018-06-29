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Nijerya'da tanker faciası: 9 ölü

Nijerya'nın Lagos kentinde bir akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı. 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada 4 kişi ağır yaralandı.

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Nijeryada tanker faciası: 9 ölü

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Genel Müdürü Adesina Tiamiyu, Lagos-Ibadan karayolunda 33 ton akaryakıt taşıyan tankerin otomobil ile çarpıştığını, tankerin patlamasının ardından çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.

Yaralıların tedavi altında olduğunu aktaran Tiamiyu, yangının çevreye sıçraması sonucunda en az 50 aracın yandığını bildirdi.

Tiamiyu bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun şu anda kontrol altında olduğunu ifade etti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Tanker, nijerya, kaza
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