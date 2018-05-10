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Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 ölü

Nijerya'nın Taraba ve Adamawa eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. Nega köyünde sabah namazına gidenlere ateş açılmasıyla 8 kişi öldü.

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Nijeryada silahlı saldırılar: 17 ölü

Nijerya Taraba Eyalet Polis Sözcüsü David Missal, kimliği henüz bilinmeyen saldırganların, eyaletin Tutuwa bölgesinde evleri ateşe verdiğini ve halka ateş açtığını belirtti.

Missal, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Çok sayıda evin yandığını ifade eden Missal, yaralıların tedavi altına olduğunu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Adamawa eyaletine bağlı Nega köyünde sabah namazına gidenlere ateş açılması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: saldırı, nijerya
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