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Buradasınız : » » Nijerya'da silahlı saldırı düzenlendi

Nijerya'da silahlı saldırı düzenlendi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde 12 Mart gecesi düzenlenen silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada silahlı saldırı düzenlendi

Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Kaura ve Bassa köyleri yakınında 25 kişi silahlı saldırılarda yaşamını yitirdi.

Bölge polis sözcüsü Mathias Tyopev, saldırılarda ölen kişilerden üçünün çocuk, üçünün de kadın olduğunu söyledi.

Tyopev, köylülerin kimliği bilinmeyen kişilerin saldırısına uğradığını belirtti. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Plateau eyaletinde 2 gün önce düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA 

Etiketler: silah, saldırı, nijerya
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