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Nijerya'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Bölge polislerden Micheal Ezikwe, kimliği henüz bilinmeyen motosikletli saldırganların, Abuja'nın Galadimawa polis kontrol noktasına ateş açtığını belirtti.

Ezikwe, saldırıda 7 güvenlik mensubunun öldüğünü, 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ezikwe, olay yerine takviye güvenlik gücü yollandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Daha önce de ülkenin Akwa-İbom eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce polis noktasını hedef alan saldırıda iki polis hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, Batı afrika
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