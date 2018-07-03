Nijerya'da silahlı saldırı: 7 kişi hayatını kaybetti

Bölge polislerden Micheal Ezikwe, kimliği henüz bilinmeyen motosikletli saldırganların, Abuja'nın Galadimawa polis kontrol noktasına ateş açtığını belirtti.

Ezikwe, saldırıda 7 güvenlik mensubunun öldüğünü, 2 kişinin ağır yaralandığını belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ezikwe, olay yerine takviye güvenlik gücü yollandığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Daha önce de ülkenin Akwa-İbom eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce polis noktasını hedef alan saldırıda iki polis hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA