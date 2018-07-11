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Nijerya'da silahlı saldırı: 30 ölü

Nijerya'da, kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada silahlı saldırı: 30 ölü

Nijerya'da kimliği belirsiz kişiler halka ateş açtı.

"En az 30 kişi hayatını kaybetti"

Nijerya Gandi bölgesi yöneticisi Alhaji Maccido, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde düzelenen silahlı saldırılarla ilgili bilgi verdi.

"Sokoto ve Zamfara eyaletlerinde bulunan Alliki, Dantasakko, Tabannin Gero, Birwanga ve Kozi köylerindeki saldırılarda biri kadın, en az 30 kişi hayatını kaybetti." 

Saldırganların motorsikletle gelerek halka ateş açtığını belirten Alhaji Maccido, olayda birçok kişinin kaçırıldığını ve birçok kişinin de evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

"Saldırı insanlık dışı ve barbarca"

Saldırı sonrası bölgeyi ziyaret eden Sokoto Eyaleti polis müdürü Murtala Mani ise saldırının insanlık dışı ve barbarca olduğuna vurgu yaptı.

Murtala Mani, "Saldırıyı düzenleyenlerin kim olduğuna dair bilgimiz yok ancak güvenlik güçleri bölgede önlem aldı ve saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: nijerya, silahlı saldırı, Alhaji Maccido
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