Nijerya'da silahlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Haber Ajansı'na (NAN) göre, Zamfara eyaletine bağlı Zakuna köyünde, silahlı bir grubun saldırısında 15 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralananların tedavisi devam ediyor.

Çok sayıda kişi korkudan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı, büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geçen hafta 26 kişi hayatını kaybetmişti

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Zamfara eyaletinde, geçen hafta gerçekleşen silahlı saldırıda 26 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA