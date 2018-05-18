Nijerya'da silahlı saldırı: 11 ölü

Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari adlı, çiftçilerin yaşadığı bölgede gerçekleştirilen saldırıda en az 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıyı doğrulayan polis sözcüsü Mukhtar Aliyu, bölgeye polis ekipleri sevk edildiğini ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyılda yaşamış İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA