Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Yerel basında yer alan haberlerde, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Gbeji köyünde asker üniforması giyen silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralananların hastaneye kaldırıldığı, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedildi.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18'inci yüzyılda yaşamış İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA