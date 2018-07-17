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Nijerya'da sel felaketi 49 can aldı

Nijerya'nın kuzey bölgelerini etkisi altına alan kuvvetli yağışlar ve fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.

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Nijeryada sel felaketi 49 can aldı

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı'nın (SEMA) Katsina Koordinatörü Alhaji Rabe Rabi'u, Katsina eyaletinde pazar gecesi başlayan ve 2 gündür devam eden şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açtığını belirtti.

Rabi'u, sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 49'a çıktığını ifade ederek, kayıp 20'den fazla kişiden de halen haber alınamadığını kaydetti.

Binlerce kişi evsiz kaldı

Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 500 evin çöktüğünü, binlerce kişinin evsiz kaldığını bildiren Alhaji Rabe Rabi'u, 200'den fazla büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Rabi'u, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını da dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, Fırtına
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