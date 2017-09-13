  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Nijerya'da sel 10 bin insanı yerinden etti

Nijerya'nın Kogi Eyaleti'nde şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan sel baskınları nedeniyle en az 10 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

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Nijeryada sel 10 bin insanı yerinden etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kogi Eyaleti'nde şiddetli yağışlara bağlı olarak yaşanan sel baskınları nedeniyle en az 10 bin insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Eyalet Valisi Yahaya Bello, yaptığı açıklamada, eyaletin yedi bölgesinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle 10 binden fazla insanın evlerini terk ettiğini bildirdi.

"Bölge acil olarak insani yardıma ihtiyaç duymakta"

Eyaletin Lokoja, Ibaji, Igalamela, Odolu, Ajaokuta, Kogi ve Bassa bölgelerinde sel baskınlarının yaşandığını aktaran Bello, sel nedeniyle tarım alanlarının, çiftliklerin ve hayvanların büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

Çevre ve Tabii Kaynaklar Bakanı Rosemary Osikoya ise "Eyalet yönetimi tüm imkanlarıyla hemen müdahalede bulundu ancak bu çok yetersiz. Bölge acil olarak insani yardıma ihtiyaç duymakta." dedi.

Etiketler: nijerya, sel
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