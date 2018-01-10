  • 10 OCAK 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.799
    EURO 4.553
  • BIST 113667.62
    ALTIN 160.84
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Nijerya'da sarı humma salgını can alıyor

Nijerya'da sarı humma salgını can alıyor

Ülkede sarı humma salgını nedeniyle beş ayda 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nijeryada sarı humma salgını can alıyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre, ülke geneline yayılan salgının Kago, Kano, Zamfara, Kebbi ve Kwara eyaletleri başta olmak üzere ülkenin 16 eyaletinde etkili olduğu bildirildi. 

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.

Salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor. Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış ve yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: sarı humma, salgın, nijerya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER