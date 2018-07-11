Nijerya'da muhalefetin kurduğu ittifakın ömrü sadece 24 saat sürdü

Muhalefetteki Halkın Demokratik Hareketi (PDM) Başkanı Alhaji Bashir Yusuf İbrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, PDP etrafında toplanan 30 muhalefet partisinden 20'sinin ittifaktan çekildiğini belirtti.

Birleşik Siyasi Partiler Koalisyonu (CUPP) adıyla kurulan ittifaka ülkenin birliği ve istikrarını sürdürmesi inancıyla katıldığını kaydeden İbrahim, "Koalisyona girdikten sonra PDP'nin ülke için değil, kendi çıkarları için faaliyette bulunduğunu, 2019 seçiminde iktidara gelmek istediğini fark ettik. O yüzden ayrıldık." dedi.

İbrahim, bazı partilerin koalisyona katılmadığını, PDP'nin halkı kandırmak için parti isimleri eklediğini ifade etti.

Muhalefet partileri, pazartesi günü başkent Abuja'da Buhari'ye karşı CUPP adıyla bir ittifak kurmuştu.

1999'da askeri yönetimden demokrasiye geçilen ülkede bugüne kadar beş kez devlet başkanlığı ve meclis seçimi düzenlendi. 29 Mayıs 2015'te yapılan son seçimlerde Buhari Devlet Başkanı seçilmişti. Sonraki seçimin Ocak 2019'da yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA