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Nijerya'da 'menenjit' 438 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 438'e yükseldiği bildirildi.

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Nijeryada menenjit 438 can aldı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son bir hafta içinde 102 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle menenjitten ölenlerin sayısının 438'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 3 bin 959 kişinin söz konusu salgına yakalandığı belirtilen açıklamada, bu kişilerin yüzde 11'inin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca vatandaşlara, salgınla mücadele kapsamında hastanelere giderek kontrolden geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Ülkede, 2015'te menenjite bağlı 131 ölüm vakası yaşanırken, 2016'da bu sayı 33'e düşmüştü.

Beyinden başlayarak tüm vücuda yayılan hastalık, hava yoluyla bulaşarak çeşitli sakatlıklara ve ölüme yol açabiliyor. Yetkililer, hastalıktan aşılanarak korunmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

Etiketler: nijerya, menenjit
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