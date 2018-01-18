Nijerya'da 'Lassa sıtması' salgını nedeniyle okullar kapatıldı

Nijerya'da Ebonyi Eğitim Müdürü Prof. John Eke, Lassa sıtması salgını nedeniyle çocukların sağlığını riske atmamak için tüm okulların kapatıldığını açıkladı.

Prof. Eke, "Tüm okullar 26 Ocak Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Aileler bu süreçte salgına karşı dikkatli olmalılar ve çevrelerini temiz tutmalılar" dedi.

Eyalette bu hafta Lassa sıtması salgını nedeniyle iki doktor, bir hemşire hayatını kaybetmişti.

Fare dışkısıyla temas edilmesi sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Nijerya'da geçen yıl Lassa sıtması salgınında yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA