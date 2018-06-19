Nijerya'da kolera salgını: 19 ölü

Nijerya'nın Nijer eyaletinde vatandaşları kolera korkusu sardı.

Halkın salgın nedeniyle panik yaşadığı bölgedeki yetkililer, belirtiler ortaya çıktığında hastanelere başvurulmasını tavsiye etti.

Kolera salgınında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili bir biçimde yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA