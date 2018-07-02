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Nijerya'da kolera salgını 11 can aldı

Nijerya Katsina eyaletinde kolera salgını nedeniyle son bir haftada 11 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada kolera salgını 11 can aldı

Nijerya Katsina Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Mariatu Usman, eyalete bağlı Funtua ve Kusada bölgelerinde kolera sebebiyle son bir haftada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Mariatu Usman, eyalete bağlı 6 bölgede son 4 günde 132 vaka tespit edildiğini, salgının görüldüğü bölgelerde ücretsiz tedaviye başlandığını söyledi.

Ülkede son iki ayda 426 kolera vakası tespit edilmiş, 56 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kolera, nijerya, salgın
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