Nijerya'da kolera ile mücadele için 10 milyon dolar gerekli

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'daki kolera salgını ile mücadele edebilmek için 9,9 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

BM Nijerya İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı Peter Lundberg, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda etkili olan kolera salgını ile mücadele etmek için 9,9 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Lundberg, ülkenin kuzeydoğusundaki salgından etkilenen 3,7 milyon insana acil ve kapsamlı yardım gerektiğinin altını çizerek, mülteci kamplarının çok kalabalık olduğuna vurgu yaptı.

Nijerya'nın Borno, Yobe ve Adamawa eyaletlerinde bulunan mülteci kamplarında yeterince temiz su ve sağlık koşullarının olmaması nedeniyle bölgede salgın hastalıkların etkisi artıyor.

Nijerya'da 16 Ağustos'tan beri 44 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken ülkenin kırsal bölgelerinde de sık sık kolera salgını görülüyor.