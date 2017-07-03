Nijerya'da kabileler arasında çatışma çıktı

Yerel basında çıkan haberlere göre, eyaletin Yala bölgesinde Wanikade ve Wanhihem kabileleri arasında otlak meselesi nedeniyle çatışma çıktı.

Tarafların birbirine silah, pala ve taşlarla saldırdığı çatışmada, 18'den fazla kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev yakıldı.

Çatışma nedeniyle yaklaşık 3 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Güvenlik güçleri ve bölgenin ileri gelenleri, çatışmayı durdurmak için devreye girdi.

Nijerya'da iklim değişikliğine bağlı olarak tarım arazisi ve otlaklar azalıyor. Bu da kabileler arasında sıklıkla çatışma çıkmasına yol açıyor.