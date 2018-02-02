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Nijerya'da iki eyalette silahlı saldırı: 13 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Benue ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada iki eyalette silahlı saldırı: 13 ölü

Benue polis sözcüsü Fatai Owoseni yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Gboko bölgesinde, Taraba şehrine giden bir otobüse kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırganları yakalamak için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade eden Owoseni, bölgede sık sık yaşanan saldırılardan dolayı gece sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini kaydetti.

Nasarawa ve Benue eyaletlerinde yeni saldırılar olabileceği uyarısında bulunan Owoseni, halkın tedbirli olmasını istedi.

Kaduna Eyaleti'nde 6 kişi öldürüldü

Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mukhtar Aliyu, eyalete bağlı Kaguru köyünde dün kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aliyu, saldırının göçebe sığır çobanları tarafından yapıldığının tahmin edildiğini belirtti.

Ülkenin farklı eyaletlerinde kabile sorunları ve otlak sıkıntısı nedeniyle sık sık çatışma yaşanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, silahlı saldırılar
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