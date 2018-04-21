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Nijerya'da iki ayrı silahlı saldırı: 30 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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Nijeryada iki ayrı silahlı saldırı: 30 ölü

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Zamfara eyaletine bağlı Kabaro ve Danmani köylerinde silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Eyalet Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin korkudan bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Shehu, bölgeye gelen güvenlik güçlerinin silahlı üç şüpheliyi yakaladığı bilgisini paylaştı.

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA

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