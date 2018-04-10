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Nijerya'da iki ayrı silahlı saldırı: 17 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Nijeryada iki ayrı silahlı saldırı: 17 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, Plateau ve Nasarawa eyaletlerindeki saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Plateau eyaleti polis sözcüsü Mathias Tyopev, yaptığı açıklamada, eyaletin Barkin-Ladi bölgesinde kimliği tespit edilemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 11 kişinin öldüğünü, 3 kişi de yaralandığını belirtti.

Tyopev, yaralıların tedavi altında olduğunu ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Nasarawa eyaleti polis sözcüsü Idirisu Kennedy de, Nasarawa ve Benue sınırındaki Jimin Nyaku köyündeki saldırıda da 6 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Plateau ve Nasarawa, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Plateau'da geçen ay silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 41 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, silahlı saldırı, Batı afrika
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