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Nijerya'da her yıl 59 bin çocuk bu sebeple hayatını kaybediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da suyla bulaşan hastalıklar nedeniyle yılda 59 bin çocuk hayatını kaybediyor.

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Nijeryada her yıl 59 bin çocuk bu sebeple hayatını kaybediyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da suyla bulaşan hastalıklar nedeniyle yılda 59 bin çocuk hayatını kaybediyor.

Su Araştırmaları Bakanı Süleyman Adamu, yaptığı açıklamada suyla bulaşan hastalıklar nedeniyle yılda, 5 yaşından küçük 59 bin çocuğun hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Adamu, hijyenin hastalıkları önlemede tıbbi müdahaleden daha etkili olacağına dikkat çekerek toplumun yüzde 87'sinin el yıkamak için temiz su kullanmadığını ve bu durumun salgın hastalıkların yayılmasında en önemli etkenler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İstatistiklere göre, ülkedeki halk sağlığı merkezlerinin yüzde 69'unda el yıkamak için lavabo bulunmuyor.

Nijerya'da dizanteri, kolera ve tifo gibi suyla bulaşan hastalıklar nedeniyle her yıl çok sayıda insan hayatını kaybediyor.

Etiketler: Batı Afrika ülkeleri, nijerya, bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar
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