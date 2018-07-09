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Nijerya'da gözaltındaki 183 çocuk serbest bırakıldı

Nijerya ordusu, Boko Haram terör örgütü ile bağlantı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 183 çocuğu serbest bıraktı.

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Nijeryada gözaltındaki 183 çocuk serbest bırakıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Nijerya Temsilcisi Mohamed Fall tarafından yapılan açıklamada, Boko Haram ile bağlantı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 183 çocuğunun serbest bırakıldığını belirtti.

Fall, serbest bırakılan çocukların 8'inin kız ve 175'inin erkek olduğunu söyledi.

"Bu çocuklar 7-18 yaşları arasındadır. Bunlar ülkede devam eden şiddet olaylarının kurbanıdır ve onların serbest bırakılması iyileştirilmelerinde önemli bir adımdır."

Fall serbest bırakılan çocukların ihtiyaç duydukları tüm yardımları sağlamak için Borno eyaletindeki Kadın İşleri ve Sosyal Gelişim Bakanlığı ile iş birliği yapacaklarını aktardı.

"Bu çocukların serbest bırakılmasını sağlayan orduyu ve yetkilileri takdir etmek istiyorum. Bu, çatışmadan etkilenen çocukları daha iyi korumak için açık bir taahhüt."

Fall, çocukların ailelerine gönderilmeden önce rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına alınacağını kaydetti.

2009'dan beri 20 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, Boko Haram
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