  • 01 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Nijerya'da eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor

Nijerya'da eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'dan ayrılan 95 kişi, rehabilitasyon programını başarıyla tamamlayarak berberlik, terzilik, ayakkabı tamiri ve diğer alanlarda meslek edindi.

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Nijeryada eski Boko Haram üyeleri topluma kazandırılıyor

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Gombe eyaletinde, 254 eski örgüt üyesi için yürütülen program kapsamında, 95 kişi rehabilitasyon ve topluma kazandırma programını tamamlayarak mezun oldu.

Program Koordinatörü Tuğgeneral Bamidele Shafa mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, "Programı tamamlayan eski 95 eski örgüt üyesine el sanatları, berberlik, terzilik ve ayakkabı yapımı gibi meslekler öğretildi" dedi.

Shafa, mezunların programda öğrendiklerini dışarıda uygulamak için hevesli ve istekli olduklarını anlattı.

Nijerya ordusu, Boko Haram örgütüne düzenlediği operasyonlarda teslim olan militanlar ve serbest bırakılanlar için rehabilitasyon ve topluma kazandırma programı düzenliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: rehabilitasyon, nijerya, meslek, Boko Haram
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