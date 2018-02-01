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Nijerya'da Dolaro Mülteci Kampı'na iki ayrı bombalı saldırı: 4 ölü, 25 yaralı

Nijerya'da mülteci kampına iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 4 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 00:54



