Nijerya'da Dolaro Mülteci Kampı'na iki ayrı bombalı saldırı: 4 ölü, 25 yaralı

Ülkenin kuzeydoğusundaki Borno Eyaleti'nde Dolaro Mülteci Kampı'nda akşam saatlerinde, yarım saat arayla iki saldırı gerçekleşti.
Bölgede güvenlik önlemleri artarken ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Mülteci kampındaki sivilleri hedef alan saldırıların, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.
Kaynak: AA