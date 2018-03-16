Nijerya'da çiftçiler ile çobanlar çatıştı: 25 ölü

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında sular durulmuyor.

Kogi eyaletine bağlı Dekina ve Omala kentlerinde çıkan çatışmalarda 25 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Olaylarda, çok sayıda kişinin yaralandığı, birçok büyükbaş hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Çatışmalarda çok sayıda ev ateşe verilirken, halk çatışma bölgesinden göç etmeye başladı.

Nijerya'da hayvancılıkla uğraşan göçebe Fulaniler ile tarımla uğraşan Mambilla kabileleri arasında sıklıkla çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybediyor.

Hayvanlarına otlak bulabilmek için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, Mambilla kabilesinden çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Mambilla kabilesinden çiftçiler ise Fulanilerin hayvanlarını, kendilerine ait tarım alanlarında otlattığını ileri sürüyor.

Kaynak: AA