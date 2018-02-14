  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Nijerya'da çatışma: 12 ölü, 14 yaralı

Nijerya'da çatışma: 12 ölü, 14 yaralı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışma çıktı. Çatışmada çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada çatışma: 12 ölü, 14 yaralı

Miyetti Allah Büyükbaş Hayvancılık Derneği'nin (MACBAN) Başkanı Yakup Bello, yaptığı açıklamada, Oyo eyaletine bağlı Okere kentindeki çatışmada 12 kişinin öldüğünü, 14 kişinin de kaybolduğunu belirtti.

Bello, çatışmada çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olduğunu kaydetti.

Bölgedeki şiddet olaylarının devam ettiğini aktaran Bello, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini vurguladı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, çatışma
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