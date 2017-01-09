Nijerya'da canlı bombalı saldırısı: 8 ölü

Nijerya güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde dün akşam iki kadın terörist aynı anda üzerlerindeki bomba düzeneğini patlattı.

Şu ana kadar kimsenin üstlenmediği, en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıları, terör örgütü Boko Haram'ın yaptığından şüpheleniliyor. Örgüt hafta sonu Yobe eyaletindeki bir askeri üsse saldırmış, olayda 1'i rütbeli olmak üzere 6 asker yaşamını yitirmişti.

Uzmanlar, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa ormanı kırsalında düzenlediği operasyonlar sonucu Boko Haram'ın büyük güç kaybettiği ve ayakta kalma mücadelesi verdiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, bugüne kadar 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.