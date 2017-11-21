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Nijerya'da camiye intihar saldırısı: En az 30 kişi öldü

Nijerya'nın doğusunda Adamawa eyaletindeki intihar saldırısında en az 30 kişi öldü.

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Nijeryada camiye intihar saldırısı: En az 30 kişi öldü

Nijerya'nın doğusundaki bir camiye yönelik intihar saldırısında en az 30 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya basınına göre, doğudaki Adamawa eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Eyaletin Polis Sözcüsü Osman Ebubekir, camiye yönelik saldırının yerel saatle 05.20'de gerçekleştiğini kaydederek "Mubi bölgesindeki saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, 17 yaşlarındaki genç tarafından sabah namazı kılındıktan hemen sonra düzenlendi." dedi.

Saldırıda ölenlerin sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Etiketler: nijerya, intihar saldırısı
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