Nijerya'da camiye intihar saldırısı düzenlendi: 11 ölü

Nijerya ulusal basınındaki haberlere göre, Gamboru Ngalı bölgesinde 11 kişinin yaşamını yitirdiği camide, çok sayıda kişi yaralandı.

Eyaletin polis sözcüsü Gideon Jubrin, saldırının sabah erken saatlerde gerçekleştiğini vurgulayarak, "Bu saatlerde insanlar sabah namazı kılarken saldırgan içeriye girdi ve intihar saldırısı düzenledi." dedi.

Jubrin, saldırıdan Boko Haram'ı sorumlu tuttu.

Boko Haram 2000'li yıllardan bu yana faaliyet gösteriyor

Öte yandan Boko Haram örgütü lideri Ebubekir Şekau, dün yayınladığı videoda, ülkenin farklı bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini açıklamıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan örgüt, 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

Kaynak: AA