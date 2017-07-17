  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Nijerya'da cami yakınında intihar saldırısı: 8 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri şehrinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.

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Nijeryada cami yakınında intihar saldırısı: 8 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri şehrinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti.

Üst düzey emniyet yetkilisi Damian Chukwu, basın toplantısında, Maiduguri kentinde bir kadının cami yakınında intihar saldırısı düzenlediğini söyledi.

Chukwu, saldırganın London Ciki mahallesinde bulunan bir camiyi hedef aldığını kaydetti.

Saldırıda 8 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını belirten Chukwu, yaralıların hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Boko Haram terör örgütünün bölgede benzer saldırılar düzenlediği biliniyor. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

Etiketler: nijerya, intihar saldırısı
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