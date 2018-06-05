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Nijerya'da Boko Haram'dan 148 rehine kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bama kentinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonda 148 rehine kurtarıldı.

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Nijeryada Boko Haramdan 148 rehine kurtarıldı

Nijerya Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletine bağlı Bama kentinde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenlendi.

Lafiya Dole Operasyonu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Albay Onyema Nwachukwu, Monguno'da 21 askerin katıldığı operasyonda 58'i kadın, 15'i erkek ve 75'i çocuk 148 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Nwachukwu, Boko Haram üyelerinin, kaçırdığı insanları zorla tarlalarda çalıştırdığını, bazı kadınlara tecavüz ettiklerini ve bu nedenle kurtarılanların arasındaki 2 genç kızın hamile olduğunu ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından itibaren varlık gösteren Boko Haram, örgütün lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

Kaynak: AA

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