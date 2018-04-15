Nijerya'da Boko Haram'a operasyon

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı'nda terör örgütü Boko Haram'a operasyon düzenledi.
Ordu Sözcü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını söyledi.
Örgüte ait çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.
Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.
Kaynak: AA