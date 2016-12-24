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Nijerya'da Boko Haram'a darbe

Terör örgütü Boko Haram'ın ana kamplarından birinin ele geçirildiği bildirildi.

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Nijeryada Boko Harama darbe

Nijerya Devlet Başkanı Muhammedu Buhari, Boko Haram'ın ana kamplarından birini ele geçirdiklerini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Sıfır Kampı olarak adlandırılan kampın teröristlerin Sambisa ormanlarındaki son sığınağı olduğunu söyledi.

Nijerya ordusunun son birkaç haftadır bölgede operasyon yürüttüğünü kaydeden Buhari, teröristlerin çevre bölgelere doğru kaçtığını bildirdi.

Buhari, halkı dikkatli olmaya da çağırdı.

Boko Haram geçen yıl DEAŞ'a bağlılığını bildirmişti. Ancak Terör örgütü DEAŞ, Boko Haram'ın başına kendi belirlediği bir ismi getirince, terör örgütü içinde çatlak ortaya çıkmıştı.

Uzmanlar, Sambisa ormanlarındaki kamp ele geçirilmiş olsa bile, Boko Haram'ın tek merkezinin burası olmadığını, örgütün hala Nijerya'da intihar eylemleri düzenlediğine dikkat çekiyor. 
 

Etiketler: Boko Haram, nijerya, Buhari
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