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Buradasınız : » » Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 68 yaralı

Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 68 yaralı

Terör örgütü Boko Haram, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri eyaletinde saldırı düzenledi.

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Nijeryada Boko Haram saldırısı: 15 ölü, 68 yaralı

Boko Haram'ın saldırısında 15 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarını artırdı.

Kaynak: Reuters

Etiketler: terör, saldırı, niyerja, Boko Haram
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