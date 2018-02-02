Nijerya'da Boko Haram saldırılarında 1400 okulda eğitim aksadı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), yayınladığı raporlara göre, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Adamawa, Borno ve Yobe bölgelerinde Boko Haram tarafından 2009'dan bu yana düzenlenen saldırılar nedeniyle bin 400 okulun kapatıldığını, 400 sağlık merkezinin ise kullanılmaz hale geldiğini açıkladı.

Açıklamada ayrıca, zarar gören okulların birçoğunun bölgedeki güvenlik riskinden dolayı tekrar açılamadığı ve bölgede bir milyondan fazla çocuğun eğitimden mahrum kaldığı aktarıldı. Açıklamada, "Bölgede uzun zamandır devam eden saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,5 milyon çocuk hem fiziksel güvenlik hem de psikososyal refaha ihtiyaç duyuyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan BM raporuna göre, Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşanan şiddet ve çatışmalar nedeniyle 7,7 milyon kişi yerinden edildi.

Boko Haram'ın yoğun olarak faaliyeti gösterdiği Adamawa, Borno ve Yobe bölgelerinde yaklaşık 1,5 milyon insan su sorunu ile karşı karşıya.

Ülkede 8,6 milyon çocuk okuldan mahrum

Nijerya Eğitim Bakanlığı tarafından geçen ay yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede farklı nedenlerden dolayı 8,6 milyon çocuk okula gidemiyor.

Nijerya yönetimi tarafından okula gidemeyen çocuklar için farklı alanlarda çalışmalar yürütülürken çocukların okula gidememesinde yoksulluk, ailelerin çatışmalar nedeniyle yerlerinden edilmesi ve Boko Haram örgütünün saldırıları etkili oluyor.

Kaynak: AA