Nijerya'da Boko Haram saldırıları: 3 ölü, 13 yaralı

Borno eyalet polis sözcüsü Edet Okon yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Maiduguri şehrine bağlı Zawuya köyünde 4 kadın canlı bombanın intihar saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırılarda 3 sivilin öldüğünü, 13 sivilin yaralandığı bilgisini paylaşan Okon, köyde büyük oranda maddi hasar meydana geldiğini kaydetti.

Okon, yaralıların tedavi altında olduğunu, köye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri yapmaya başlayan Boko Haram, 17 bin kişinin ölümüne neden oldu.

Çok sayıda askerin kaçırılmasından da sorumlu tutulan ve geçen yıldan bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydıran örgüt, son günlerde saldırılarının sayısını artırdı.

Kaynak: AA