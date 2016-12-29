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Nijerya'da Boko Haram operasyonu

Güvenlik güçlerinin Boko Haram'ın ülkedeki en önemli sığınağı olarak bilinen Sambisa ormanına düzenlediği operasyonda, bir Fransız vatandaşının yakalandığı ileri sürüldü.

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Nijeryada Boko Haram operasyonu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın, terör örgütü Boko Haram'a yönelik Sambisa ormanı kırsalında düzenlediği askeri operasyonlarda, bir Fransız vatandaşının yakalandığı öne sürüldü.

Nijerya basınında yer alan haberlerde, söz konusu kişinin, örgütün saldırı ve eylemlerde kullandığı zırhlı araçlar ile diğer askeri ekipmanın tamiri konusunda uzman olduğu iddia edildi.

Resmi makamlar ise konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmadı.

Borno eyaletinin Sambisa ormanı kırsalı, geçen hafta düzenlenen operasyonlarla örgüt üyelerinden temizlenmişti.

Nijerya ordusu, bu operasyonlarda yaklaşık bin 240 kişinin örgütle bağlantısı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı duyurmuştu.

Operasyonlara katılan General Lucky Irabor, yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınan şüphelilerden 413'ü yetişkin, 323'ü kadın, 251'i erkek çocuk ve 253'ü kız çocuğu. Şüphelileri Boko Haram örgütüne üye olup olmadıklarıyla ilgili sorguluyoruz çünkü Sambisa ormanında örgüte üye olmadan yaşamak mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, 17 bine yakın kişinin ölmesine neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı. AA

 

Etiketler: Boko Haram, nijerya
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