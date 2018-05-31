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Nijerya'da Biafralı ayrılıkçıların protestosunda 32 gözaltı

Nijerya'da ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları'nın tek taraflı ilan ettikleri Biafra Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlediği protestolarda 32 kişi gözaltına alındı.

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Nijeryada Biafralı ayrılıkçıların protestosunda 32 gözaltı

Enugu Polis Sözcüsü Ebere Amaraizu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Biafra Cumhuriyeti'nin 51'inci yıl dönümü dolayısıyla göstericilerin şiddet kullandıklarını, bu nedenle Enugu kentinde 21 IPOB üyesinin gözaltına alındığını belirtti.

Amaraizu, ülkenin güneydoğusundaki çeşitli bölgelerde IPOB ve Egemen Biafra Devletini Kurma Hareketi (MASSOB) üyelerinin düzenlediği diğer protestolarda da en az 11 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Nijerya'nın güneydoğusunda geçen yıl IPOB ve MASSOB'un düzenlediği gösterilerde, güvenlik güçleriyle ayrılıkçılar arasında çıkan olaylarda 30 kişi hayatını kaybetmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, haksız muameleye uğradıklarını gerekçe göstererek, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

IPOB lideri Nnamdi Kanu, 11 Eylül'de askeri birlikler tarafından evine düzenlenen baskının ardından kaybolmuştu. 

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, Biafra Cumhuriyeti, protesto
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