Nijerya'da bebekler terör saldırılarına alet ediliyor

BBC'nin yaptığı habere göre, terör örgütlerinin intihar eylemlerini gerçekleştirmek için çocukları ve çocuklu kadınları kullandıkları polis ekipleri tarafından açıklandı.

Yetkililer, 13 Ocak'ta ülkenin kuzeyinde yer alan Madagali kasabasında yaşanan, 9 kişinin öldüğü intihar saldırısında kucaklarında bebek taşıyan 2 kadın ve beraberindeki 4 kişinin üstlerinde taşıdıkları bombayı patlattıklarının görüldüğünü belirtti.

İntihar eylemcilerinin, yanlarındaki bebekler nedeniyle kontrol noktasından kolayca geçtikleri ifade edilerek, çocuk ve bebeklerin saldırılarda kullanılmasıyla terör eylemlerinin "daha tehlikeli" boyutlara taşındığı vurgulandı.