  • 17 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Nijerya'da bayram kutlamalarına bombalı saldırı: 20 ölü

Nijerya'da bayram kutlamalarına bombalı saldırı: 20 ölü

Nijerya Borno Eyaleti'nde Ramazan Bayramı kutlamalarını hedef alan bombalı saldırılarda 20 kişi yaşamını yitirdi, 48 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Nijeryada bayram kutlamalarına bombalı saldırı: 20 ölü

Eyaletin Polis Müdürü Damian Chukwu, Ramazan Bayramı kutlamaları sırasında, Eyaletin Damboa bölgesinde düzenlenen saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Saldırılarda 48 kişinin de yaralandığı ve yaralıların bölgedeki hastahaneye kaldırıldığı aktarıldı. Nijerya polisi saldırganların 6 kişi olduğunu açıklarken, bölgeye güvenlik güçlerinin gönderildiğini kaydetti.

Henüz saldırıyı üstlenen olmazken Boko Haram örgütünden şüpheleniliyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de eylemler düzenliyor. Örgütün Çad Gölü havzasındaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, ramazan bayramı, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER