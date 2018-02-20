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Nijerya'da 94 kız öğrenciden haber alınamıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırı sonrası 94 kız öğrencinin kayıp olduğu iddia edildi.

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Nijeryada 94 kız öğrenciden haber alınamıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Yobe eyaletinde örgüt üyeleri tarafından bir okula düzenlenen saldırının ardından 94 kız öğrenciden haber alınamıyor. 

Yapılan yoklamada 704 öğrenciden 610'unun okulda olduğunun tespit edildiği ve kayıp öğrencilerin bulunması için çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Yobe Eyaleti Eğitim Bakanlığından bir heyetin de arama çalışmaları için bölgeye gönderildiği belirtildi.

Boko Haram örgütü üyeleri tarafından dün akşam eyaletin Dapchi bölgesinde bulunan bir kız okuluna baskın düzenlenmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: öğrenci, nijerya, Boko Haram
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