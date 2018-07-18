Nijerya'da 22 Boko Haram'lı yakalandı

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Bama ve Gwoza'da Boko Haram'a operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 örgüt üyesi yakalandı.

Yakalanan 22 örgüt üyesinden 8'inin Chibok kızlarının kaçırılması ve Adamawa ve Maiduguri bölgelerinde 50'den fazla intihar saldırısından sorumlu olduğu belirtildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA