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Nijerya'da 22 bin kişi yerlerinden oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti.

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Nijeryada 22 bin kişi yerlerinden oldu

Nijerya Kızılhaç Temsilcisi Lene Groenkjaer, Plateau eyaletinde geçen ay 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar nedeniyle yaklaşık 22 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Evlerini terk edenlerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Groenkjaer, "Çatışmada yüzlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken bazı alanlar harabeye döndü. Yerinden edilmiş kişilerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor ve bunların çoğu bölgedeki kamplara taşındı." dedi.

Geçen ay Plateau'ya bağlı 11 köyde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti. Çatışmalarda 50 ev ateşe verilirken en az 100 büyükbaş hayvan telef olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, Nijerya çatışmalar
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