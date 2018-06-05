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Nijerya'da 150 mahkum hapishaneden firar etti

Nijerya Minna'da cezaevine düzenlenen silahlı saldırı esnasında 150 mahkum firar etti. Çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.

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Nijeryada 150 mahkum hapishaneden firar etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Minna kentindeki merkez hapishaneden 150 mahkum firar etti.

Nijerya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Jibrin Baba Ndace yaptığı açıklamada, kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından Minna hapishanesinde düzenlenen saldırı esnasında firarın gerçekleştiğini belirtti.

Ndace, 180 mahkumun firar ettiğini ancak 30'unun hemen yakalandığını bildirdi.

Ndace, güvenlik güçlerinin müdahalesi esnasında silahlı gruplarla çıkan çatışmada 1 polisin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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