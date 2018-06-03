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Nijerya ve Kamerun askerlerinden Boko Haram'a ortak operasyon

Nijerya'da düzenlenen operasyonda en az 10 Boko Haram örgütü üyesi öldürüldü.

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Nijerya ve Kamerun askerlerinden Boko Harama ortak operasyon

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Boko Haram terör örgütüne düzenlenen operasyonda en az 10 örgüt üyesi öldürüldü.

Lafiya Dole Operasyonu Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Albay Onyema Nwachukwu en az 10 örgüt üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Nijerya ve Kamerun askerleri tarafından düzenlenen ortak operasyon ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yapıldı.

Boko Haram örgütü üyelerine düzenlenen operasyonda örgüt mensuplarının kullandığı çok sayıda at ve silahın da ele geçirildiği bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlamıştı. Terör örgütünün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Boko Haram, nijerya, kamerun, operasyon
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